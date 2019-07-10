الخرطوم وجوبا تبحثان استئناف إنتاج النفط بمربع “5A”

الخليج 365 :

بحث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم الأربعاء بمكتبه بالقصر الجمهوري، مع وزير النفط بدولة جنوب السودان، سبل استئناف الإنتاج في مربع “5A” عبر معالجة الإشكالات الفنية، بجانب تصدير النفط الجنوبي عبر ميناء بشائر.

وأوضح وزير النفط بدولة جنوب السودان، باوو دانيال شوانق، في تصريحات عقب اللقاء، أنه تناول مع دقلو العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي وعلى رأسها تسهيل وصول المواد الضرورية لإنتاج النفط إلى دولة الجنوب وتصدير النفط عبر ميناء بشائر.

وأبان الوزير الجنوب سوداني، أن اللقاء بحث سبل استئناف الإنتاج في مربع “5A” عبر معالجة الإشكالات الفنية، بجانب تعزيز التواصل لتوقيع مذكرات التفاهم التي من شأنها زيادة إنتاج النفط بما يكفي حاجة البلدين ودفع عجلة الاقتصاد بهما.