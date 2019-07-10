مستأجر يقتل صاحب منزل طعنا بالسكين بالسامراب لهذا السبب…

الخليج 365:

خفت شرطة الدروشاب إلى مسرح الحادث في قضية مستأجر قام بقتل صاحب منزل بمنطقة السامراب شمال بحري وتم إخطار الشرطة التي أرسلت تيماً لمسرح الحادث الذي قام بعمل الإجراءات الفنية وإرسال الجثة لمشرحة أم درمان لمعرفة أسباب الوفاة وتشير تفاصيل البلاغ المدون بنيابة الدروشاب أبلغ الشاكي أن المتهم قام بقتل المجنى عليه طعناً بالسكين إثر نشوب شجار احتدم بين المتهم وصاحب المنزل (المجنى عليه) تم القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته وفقاً للمادة 130 المتعلقة بالقتل العمد تم أخذ أقوال الشاكي وشهود الاتهام. المادة السابقة قبل التوقيع.!.. بقلم شمائل النور المقالة القادمة “..إنَّه من سُليْمان..”.. بقلم محجوب عروة

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