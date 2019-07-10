استعجِلوا التوقيع.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ أن انطلقت ثورة ديسمبر واهتز كرسي السلطة الذي يجلس عليه البشير، ترك نظامُه أمر البلد وانشغل بتثبيت الكرسي، وبعد سقوطه جاء المجلس العسكري الانتقالي وزاد الأمر سوءا فتوقَّف حالها تماما بسبب غضب الجماهير على مماطلته في تسليم السلطة، والمساهمة الفاعلة في الضغط عليه وقد نجحت إلى حد كبير في إقناعه أنه لن يستطيع تسيير أمر البلد وحده.

بعد إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اطمنأت الجماهير بأنها لن تكون تحت رحمة حكم عسكري ينفرد بها، ولن يكون هناك مؤتمر وطني وحركة إسلامية يذلانه، فعادت الحياة تدب في مؤسسات الدولة خاصة الجامعات والمدارس، ورغم أنها ازدادت بؤسا وكآبة إلا أن روح الأمل والتفاؤل بدت واضحة على الجميع وهم يتوقعون أن القادم سيكون أفضل، فجميعهم أبلَوا بلاء حسنا في اسقاط نظام البشير الذي ظلمهم وينتظرون النظام الذي سينصِفهم.

حقيقة هناك حالة وعي عام بالمرحلة شملت حتى أطفال المدارس والرياض، فبعد التوقيع ذهبوا جميعا إلى مدارسهم دون عناد أو خوف عكس الشهور الماضية، وبدأت الجامعات تستعد لفتح أبوابها دون خوف أيضا، ولذلك نقول للقادة قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري أن أسرِعوا في تنفيذ إجراءات الانتقال، فقد طال توقف مؤسسات الدولة وطال انتظار المواطن لحكومة طبيعية تتعهَّد برعايته.

تأخر الإعلان الرسمي للاتفاق كثيرا وقد ذكر الطرفان أنه في طور الصياغة القانونية، بالأمس تحدَّث الناس عن خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بسبب صياغة الاتفاق لا أدري مدى صحته، ولكن إن صح فإننا نحذِّر الطرفين من التوقف أمام مثل هذه الخلافات التي ستحبِط الجماهير مرة أخرى وتجعلها تفقد الثقة فيمن وثقت بهم، كما أنها ليست مستعدة لانتظارهم أكثر من هذا.

أرجو أن ينتبه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى أنَّ إنهاء الاتفاق في أسرع وقت والشروع في التنفيذ، أصبح أمرًا ضروريا، فسبعة أشهر والسودان بلا حكومة وتحت سلطة مجلسٍ عسكريٍّ حمَّل البلد فوق طاقتها المنتهية أصلا، هذا غير أنه كان قاسيا مع الجماهير وغير حكيم، وقد صبرت الأخيرة عليه وتحمَّلته ودفعت ثمنا باهظا حتى لا تحقِّق أماني نظام البشير وتقع في ورطة سوريا وليبيا واليمن، وتمنح كوادره متعة التشفِّي.