اختفاء فتاة جامعية في ظروف غامضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الشابة سمية سليمان البشير من قرية ود عشيب ريفي ود راوة ، أكملت تعليمها الجامعي ، وكانت خلال الفترة الماضية تمارس حياتها بصورة طبيعية ، إلا أنها خرجت من المنزل بتاريخ 3 / 7 / 2019 م إلى جهة غير معلومة ، ولم تعد مرة أخرى مما أثار قلق أفراد الأسرة وبعد تدوين البلاغ ظلت أسرتها في حالة بحث دائم عنها دون جدوى ، وبحسب صحيفة الدار يناشدون من يعثر عليها الاتصال برقم شقيقها الباقر سليمان 0914339055 حتى تعود البسمة لأفراد الأسرة . المادة السابقة (الوهمة العميقة)!!.. بقلم عثمان ميرغني المقالة القادمة استعجِلوا التوقيع.. بقلم اسماء محمد جمعة

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