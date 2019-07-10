البرلمان اللبناني يرفض العقوبات الأمريكية على مسؤولين بحزب الله

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الخليج 365:
قال رئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في “حزب الله”، ومن بينهم نائبان، اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 3 مسؤولين في الجماعة التي تدعمها إيران، أمس الثلاثاء، وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب، ومسؤول أمني ينسق بين “حزب الله” والأجهزة الأمنية في لبنان.
وقال “بري”، زعيم حركة “أمل” المتحالفة مع “حزب الله”: “إنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان”.
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