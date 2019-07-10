قطر تناقش تطوير علاقاتها العسكرية مع المغرب

الخليج 365:

التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، اليوم الأربعاء، الملحق العسكري البحري والجوي لدى سفارة المملكة في قطر، العقيد محمد البحري.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في تصريح مقتضب لها عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنه جرى خلال اللقاء الذي تم بمكتب الغانم “مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وترتبط دولة قطر بالمملكة المغربية بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والعلمية.

وعقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في 5 يونيو 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته قطر، اختارت المغرب ما وصفته بـ”الحياد البناء” بين الأطراف، الذي قالت إنه “لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة”.