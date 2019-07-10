وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن التفاوض في ظل الضغوط والإرهاب الاقتصادي

الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن إجراء التفاوض في ظل ممارسة الضغوط والإرهاب الاقتصادي، مطالبا بإنهاء إجراءات الحظر الجائرة ضد الشعب الإيراني.

واعتبر ظريف في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن مشكلة الأوروبيين أنهم ليسوا مستعدين لدفع ثمن أمنهم، ومشكلتهم الرئيسية هي أمريكا التي انسحبت من الاتفاق النووي، ويجب أن يسعوا لحل هذه المشكلة.

وأضاف أنه لا يمكن مطلقا التفاوض تحت الضغط، يجب إنهاء الضغوط والحرب والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وعندها يمكن التحدث حول تنفيذ الاتفاق النووي.

Advertisements

وتطرق الى توقيف ناقلة النفط الإيرانية من قبل البحرية البريطانية في مضيق جبل طارق وقال: إن قضية توقيف ناقلة النفط الإيرانية لا صلة لها بموضوع مبادلة نازنين زاغري (التي تمضي عقوبة السجن بعد ادانتها بتهمة المساس بالأمن القومي الإيراني)، ولم نتسلم أي اقتراحات لحد الآن بهذا المحتوى من قبل بريطانيا.

وتابع ظريف قائلا: إن إجراء لندن باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية يعد من وجهة نظرنا قرصنة بحرية، ولا يمكن أساسا القبول بمثل هذا الإجراء.

وحول الإجراءات المتخذة للإفراج عن هذه الناقلة، قال ظريف: إن الجهاز الدبلوماسي (الإيراني) ليس لديه وسيلة للرد بالمثل، ولا يمكنه اعتراض ناقلة نفط في عرض البحر، وإجراءاتنا الدبلوماسية يمكنها استدعاء السفير أو حتى تغريدة على تويتر.