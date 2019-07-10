الشرطة تضبط تشكيل إجرامي ينشط في تجارة الأسلحة بالخرطوم

التاريخ: 10-يوليو-2019
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تمكنت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم متمثلة في فرعية مباحث الخرطوم من القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص ينشط في تجارة الأسلحة والذخائر بالعاصمة، وضبطت بحوزتهم 3 قطع سلاح و(15) ألف طلقة مختلفة المعايير وماكينة تستخدم في كبس وتصنيع الذخائر المختلفة وكمية من صناديق الذخيرة الفارغة وذلك بمدينة النيل بمحلية كرري .
وأشار العقيد شرطة مصطفى مكاوي في تصريح لإعلام شرطة بولاية الخرطوم إلى توفر معلومات لفرعية الخرطوم عن نشاط تشكيل عصابي يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر بالعاصمة الخرطوم، تم تكوين عدد من الأتيام للبحث وجمع المعلومات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين والمنزل الذي يمارسون منه نشاطهم، وبموجب أمر تفتيش من النيابة تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين ووضع يدها على المضبوطات المذكورة .
وأشاد العميد شرطة أمين سعيد مدير دائرة المباحث بالتيم والمجهود الذي بذله في القبض على الجناة، مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري لأي مظهر من مظاهر الفوضى والتسليح غير المشروع.
من جانبه أشاد الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم بحسب سونا – بالمجهود الذي تحقق وأثنى على دور الشرطة فى قطع الطريق أمام المتربصين بأمن المواطن، مؤكداً جاهزية الشرطة لضبط كافة الجرائم المهددة للسلامة والطمأنينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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