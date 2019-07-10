بالفيديو : أغنيات الاعتصام ترتد إلى صالات الخرطوم بعد انتشارها العالمي

تحولت هتافات الثائر المعروف بلقب دسيس مان – تحولت إلى أغنيات يرددها المطربون الشباب في الحفلات والمناسبات الاجتماعية الخاصة داخل السودان التي تقام في الصالات المغلقة خاصة الهتاف المعروف ( شفاتة جو بوليس جرى .. هوي امشي مشي مششا مششا). وجاء انتشار أغنيات دسيس مان بعد الانتشار الكبير الذي وجدته على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول الخارجية حيث تقيم الجاليات السودانية التي استعانت بها خلال وقفاتهم الاحتجاجية في أمريكا واستراليا وفرنسا وغيرها من الدول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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