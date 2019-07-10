“سعر الصرف” يعرقل صادر الضأن للسعودية

ناقش اجتماع مشترك لمؤسسات حكومية بالعاصمة الخرطوم، معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية والتي تمثلت في السعر التأشيري، وسعر الصرف الحافز، ووسائل الدفع، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.

وأقر الاجتماع الذي نظمته الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات ومصدري الماشية وممثلين للبنك المركزي والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة، على أن عدم التنسيق والتعاون مابين الجهات ذات الصلة في مجال صادر الماشية وضعف الرقابة أدى لعدم الاستفادة من حصائل صادر الماشية.

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وأكد الاجتماع على أهمية عمل ضوابط بشأن المستندات حول الصادر التي تباع لغير المصدّرين الحقيقيين والتي ليست لها صلة بالصادر والتي تسمى “الوراقة”، مؤكدين على أهمية استخراج سجل تجاري للمصدّر وبتزكية من شُعبة مصدّري الماشية والأمن الاقتصادي.

وأكد الاجتماع بحسب الشروق – على أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة، وحل المشاكل والمعضلات التي تواجهها في مجال حصائل صادر الماشية لتطوير واستدامة الاقتصاد السوداني.

وأمن الاجتماع على عقد اجتماع يوم الأربعاء لحل العقبات والمشاكل التي تواجه صادر الضأن للمملكة العربية السعودية، الذي يمثل حوالي 65% من صادر الضأن، بمشاركة الجهات ذات الصلة من شُعبة مصدّري الماشية والشركات التجارية والبنوك ووزارتي التجارة والثروة الحيوانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)