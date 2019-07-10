حميدتي: لاتفريط في جهاز الأمن والمخابرات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، انه لا اتجاه للتفريط في جهاز الامن والمخابرات السودانية، مشيرا الى أهمية دوره في إحداث التغيير السياسي في البلاد .

وقال إن الجهاز يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل، ولا توجد دولة تفرط في اجهزتها الامنية الامر الذي يؤدي الى فقدانها الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وقال حميدتي لدى مخاطبته قادة وضباط الامن اليوم الاربعاء، أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم لتحقيق الأمن القومي في كافة ميادين العطاء سلما وحربا، وشدد ان المجلس العسكري حريص على الشفافية ومحاسبة كل من يقترف جرم يطال أمن البلاد وصولا إلى بناء دولة القانون في السودان .

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، الفريق أول ركن جمال عمر، على الدور المتعاظم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تحقيق أهداف المرحلة القادمة خاصة وأن مهددات السلم والأمن في الإقليم في تزايد مستمر.

وقال أن البلاد تعول كثيرا على كفاءة ومهنية ووطنية ضباط الجهاز في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتحليل والكفاءة والمهنية والاحترافية التي عرف بها الجهاز.