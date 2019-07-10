بالمستندات.. "اخبار الخليج 365" ينفرد بنشر وثيقة الاتفاق بشكلها النهائي

تسلما المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الصيغة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في السودان، حصل موقع "اخبار الخليج 365" على نسخة منها.
وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أعلن الانتهاء من صيغة الاتفاق النهائية، التي وصفها بالجيدة.
يذكر أن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد، أعلن عن تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان لأسباب فنية.
وقال لباد في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "اجتماع اللجنة الثانية لصياغة الاتفاق قد أرجأت تسليم الوثيقة لأسباب فنية".
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