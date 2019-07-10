قال محيي الدين جبريل، مراسل قناة الغد بالسودان، إن الوثيقة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بصدد التسليم وذلك بعد صياغتها من قبل لجنة قانونية مختصة بها ممثلون من كل طرف بالإضافة إلى الوساطة الإفريقية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون التوقيع النهائي ما بين يوم الخميس إلى السبت.
وأضاف جبريل، في مداخله له بالفقرة الإخبارية، أن تأخر تسليم الوثيقة تأخر لمدة 72 ساعة، مشيرًا إلى أننا لا نتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي لتسلم الوثيقة.
وأشار مراسل قناة الغد بالسودان إلى أنه ستجرى مراسم بروتوكولية بين اللجنة القضائية وطرف الاتفاق حال تسليم الوثيقة للإعلان عنها.
يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تسلما الصيغة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في السودان، وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أعلن الانتهاء من صيغة الاتفاق النهائية، التي وصفها بالجيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التوافق على الصيغة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بالسودان.. تعرف على أسباب تأخر تسليمها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.