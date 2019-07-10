بعد التوافق على الصيغة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بالسودان.. تعرف على أسباب تأخر تسليمها (فيديو)

قال محيي الدين جبريل، مراسل قناة الغد بالسودان، إن الوثيقة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بصدد التسليم وذلك بعد صياغتها من قبل لجنة قانونية مختصة بها ممثلون من كل طرف بالإضافة إلى الوساطة الإفريقية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون التوقيع النهائي ما بين يوم الخميس إلى السبت.

وأضاف جبريل، في مداخله له بالفقرة الإخبارية، أن تأخر تسليم الوثيقة تأخر لمدة 72 ساعة، مشيرًا إلى أننا لا نتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي لتسلم الوثيقة.

وأشار مراسل قناة الغد بالسودان إلى أنه ستجرى مراسم بروتوكولية بين اللجنة القضائية وطرف الاتفاق حال تسليم الوثيقة للإعلان عنها.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تسلما الصيغة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في السودان، وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أعلن الانتهاء من صيغة الاتفاق النهائية، التي وصفها بالجيدة.