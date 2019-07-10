القبض على عصابة تتاجر بالسلاح في الخرطوم

تمكنت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم، من القبض على تشكيل عصابي من 7 أشخاص ينشط في تجارة الأسلحة والذخائر بالعاصمة، وضبطت بحوزتهم 3 قطع سلاح و15 ألف طلقة مختلفة المعايير وماكينة تستخدم في كبس وتصنيع الذخائر المختلفة بمدينة النيل بأمدرمان.

وأشار العقيد شرطة، مصطفى مكاوي، في تصريح لإعلام شرطة ولاية الخرطوم، إلى توفر معلومات لفرعية الخرطوم عن نشاط تشكيل عصابي يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر بالعاصمة الخرطوم.

وقال إنه تم تكوين عدد من الفرق للبحث وجمع المعلومات، التي أسفرت عن تحديد هُوية المتهمين والمنزل الذي يمارسون منه نشاطهم، وبموجب أمر تفتيش من النيابة تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين ووضع يدها على المضبوطات المذكورة.

وأشاد الفريق شرطة خالد بن الوليد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، بالمجهود الذي تحقق وأثنى على دور الشرطة فى قطع الطريق أمام المتربصين بأمن المواطن، مؤكداً جاهزية الشرطة لضبط كافة الجرائم المُهدِّدة للسلامة والطمأنينة.

بينما امتدح مدير دائرة المباحث، العميد شرطة أمين سعيد، الفريق والمجهود الذي بذله في القبض على الجناة، مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري لأي مظهر من مظاهر الفوضى والتسليح غير المشروع.