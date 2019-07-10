أردوغان يحمى الشركات المتورطة بتهريب السلاح لليبيا (فيديو)

كشف تقرير نشره موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمدت لحماية شركات البلاد المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
ونقلت منصة مداد نيوز، عن الموقع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعترف بدعمه للعناصر المسلحة في طرابلس، وذلك خلال قمة العشرين السابقة التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.
وأظهر التقرير، الذي نشره “نورديك مونيتور”، أن شركات تركية متورطة بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة عام 2017.
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