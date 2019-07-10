عاجل.. تأجيل تسليم وثيقة الفترة الانتقالية في السودان

أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان لأسباب فنية. وقال لباد في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "اجتماع اللجنة الثانية لصياغة الاتفاق قد أرجأت تسليم الوثيقة لأسباب فنية".

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