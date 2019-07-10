حركة تحرير السودان "الانتقالي"يدعو لتحقيق السلام

دعا ممثل أسرى حركة جيش تحرير السودان الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا نمر محمد عبدالرحمن الى تضافر جهود كل السودانيين من أجل دولة تسع الجميع ويتساوى فيها كل الشعب السوداني.

وقال خلال الحفل الذي نظمه حزب الأمة جناح مبارك الفاضل بدار الشرطة اليوم على شرف إطلاق سراح الأسرى - إننا حاربنا النظام السابق من أجل الشعب السوداني وإقامة دولة تحترم التعددية والديمقراطية.