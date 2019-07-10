سلفاكير: تأجيل احتفالات الاستقلال يرجع لأسباب سياسية

أرجع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، قرارات حكومته بإلغاء احتفالات رسمية بذكرى استقلال البلاد للعام الرابع على التوالي ، إلى أسباب سياسية.
وقال كير في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة لعيد الإستقلال الثلاثاء في جوبا ، ان تأجيل الاحتفالات الجماهيرية ليس بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجها البلاد منذ اندلاع القتال ، مشيراً الى وجود أسباب سياسية آخرى لم يكشف عنها.
وأقر سلفاكير ، بفشل الحكومة في تقديم الخدمات وتطويرها بسبب ضُعف نظام الحكم، وزاد “أريد أن أعتذر لكم بصدق نيابة عني وعن الحكومة عن تلك الإخفاقات”.
وأوضح كير ، أن حكومته وجهت وزارة المالية لدفع أجور العاملين في الخدمة المدنية والجيش ، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد سوف يزدهر مع التنفيذ الكامل للسلام المنشط.
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