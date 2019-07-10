كانت وزارة الخارجية التركية قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء تمسكها بالحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.
وقالت أن سفينة "الفاتح" بدأت بالفعل أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص اعتباراً من مطلع مايو الماضي، وأن سفينة "ياوز" انتقلت مؤخراً إلى مشارف جزيرة قبرص للبدء بأعمال التنقيب لصالح جمهورية شمال قبرص التركية بموجب تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن هناك نحو 227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أسفل قاع البحر بالقرب من السواحل القبرصية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي يهدد بإجراءات ضد تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.