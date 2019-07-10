الشفافية السودانية تطالب بمُراجعة تكاليف الحج

طالبت منظمة الشفافية السودانية اللجنة الإجتماعية الفئوية بالمجلس العسكري بتحمُل مسؤوليتها كاملة في ضبط تكلفة حج هذا العام، وحثت ديوان المراجعة القومي لمُمارسة حقه القانوني بإعمال إجراءات المراجعة القبلية، منعاً لتكرار ممارسات سابقة تُهدر عبرها أموال الحجاج دون كابح تُنفق في كثير من أوجه الصرف البذخي وغيره ويمُر ذلك دون عقاب . وقال رئيس منظمة الشفافية د. الطيب مختار في تصريح صحفي اليوم “الأربعاء” إن مراقبين وخبراء قدروا مايمكن تحصيله من إيرادات بحوالي 276 مليون ريال في المتوسط متضمنة تذاكر السفر ، عدا حجاج الوكالات.

وأوضح أنه بمُقارنة مايتم تحصيله مع تكلفة كافة الخدمات والرسوم في المملكة ، يرى الخبراء ضرورة تدخل الجهات المعنية لتأكيد كلفة الخدمات بصورة حقيقة وما إذا كان هنالك فائض مقارنة بما تم تحصيله، حفاظاً على أموال الحجاج وتقديراً للظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها للنقد الأجنبي لسد الحاجة في الضروريات وعلى رأسها الأدوية المنقذة للحياة .

وشدد مختار على أهمية مراجعة توزيع متبقي فرص التأشيرات المجانية التي يبلغ عددها ألف فرصة منها حوالي 646 تغطي الحاجة للإمراء المرشدين ، بالإضافة إلى مراجعة توزيع المنح التي تقدمها بعض الدول حتى لايتم توزيع هذه وتلك على أسس المحاصصة الحزبية والمحسوبية والمحاباة كما كان يحدث في السابق.