وقال رئيس منظمة الشفافية د. الطيب مختار في تصريح صحفي اليوم “الأربعاء” إن مراقبين وخبراء قدروا مايمكن تحصيله من إيرادات بحوالي 276 مليون ريال في المتوسط متضمنة تذاكر السفر ، عدا حجاج الوكالات.
وشدد مختار على أهمية مراجعة توزيع متبقي فرص التأشيرات المجانية التي يبلغ عددها ألف فرصة منها حوالي 646 تغطي الحاجة للإمراء المرشدين ، بالإضافة إلى مراجعة توزيع المنح التي تقدمها بعض الدول حتى لايتم توزيع هذه وتلك على أسس المحاصصة الحزبية والمحسوبية والمحاباة كما كان يحدث في السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الشفافية السودانية تطالب بمُراجعة تكاليف الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.