توقعات بتدفق رؤوس أموال للاستثمار في بالبلاد

توقع المحلل الاقتصادى المعروف بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الاهلية تدافع الشركات الاقليمية والعالمية خاصة الصينية والامريكية ذات الكفاءة والمقدرة المالية العالية للاستثمار في شتى المجالات في البلاد خاصة مجال النفط في ظل الحراك والانفتاح السياسي والتسوية السياسية التي تشهدها البلاد .

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وأرجع عيسى في تصريح بحسب (سونا) التدافع للتنافس والسباق المحموم لهذه الشركات الامريكية لنظيراتها من الشركات الصينية للاستثمار في السودان مستفيدة من الإنفراج السياسي والاقتصادي الجزئي الذي حدث في العلاقات السودانية الامريكية .

وطالب جهات الاختصاص بترتيب البيت الداخلي السوداني لمواجهة هذه التحديات باتخاذ ترتيبات وتدابير حاسمة تستهدف تهيئة البيئة الاستثمارية في شتى المجالات خاصة في الجوانب الادارية والقانونية فضلا عن تهيئة البيئة الأمنية والسياسية لإحداث نوع من الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في زيادة الانتاج لتأمين احتياجات البلاد من السلع والخدمات ويسمح باستغلال احتياطات البلاد من النفط والمعادن خاصة في مناطق النزاعات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)