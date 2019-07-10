بالفيديو : المطربة السورية شماميان تتمنى الغناء في السودان واليمن بعد بروكسل

كشفت المطربة السورية لينا شماميات عن رغبتها وأمنيتها زيارة عدد من الدول العربية وإقامة حفلات غنائية بها حيث ذكرت قائلة :(الدول الي ما غنيت فيهم واحب اغني فيهم أكيد في السودان و اليمن و العراق).

وأكدت السورية شماميان ذلك خلال لقاء خاص تناولت خلاله تجربتها الغنائية – و أكدت على زيارة المغرب العربي بجانب ترتيبها لإقامة حفل للجالية العربية في بروكسل قريباً.

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)