في تطوّرٍ مُتصاعِدٍ للأحداث..تباينات في المواقف بين نداء السودان والحرية والتغيير

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قالت مصادر في تحالف قوى نداء السودان، إن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، قد تم الاتفاق عليه وسط مكونات نداء السودان لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، بينما أكدت ذات المصادر أن تجمع المهنيين الذي يمثل نقابات ظل في سنوات المعارضة، قد رشّح الخبير الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.

وسارعت قيادات لعقد اجتماعات بحسب صحيفة الصيحة – استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس للحيلولة دون تنامي الخلاف بين المرجعيتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)