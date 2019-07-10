بالفيديو : (الراسطات والصابنها) يطاردون البرهان بهتاف جديد يعيد روح الاعتصام قبل المجزرة

عادت مرة أخرى إبداعات الثوار في مجال الشعارات والهتافات الثورية التي ابتدعوها خلال فترة الاعتصام قبل فضه – عادت مرة أخرى تطارد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان على الرغم من التوافق والاتفاق مع قوى الحرية التغيير.

هذا وقد انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الثوار أطلق عليهم لقب (الراسطات والصابنها ) يهتفون بطريقة مميزة وهم يطالبون رئيس المجلس العسكري بمحاسبة الضالعين في مجزرة فض الاعتصام حيث كانوا يرددون (يا برهان ما تعمل نايم جيب الكوز القتل الصايم).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)