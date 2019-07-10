مواطنون بـ”أوسيف” يضطرون للنزوح إلى حلايب بسبب أزمة المياه

تسببت أزمة حادة في مياه الشرب بمنطقة أوسيف في نزوح مواطنين إلى مثلث حلايب الواقع تحت سيطرة مصر، في وقت وصل فيه والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج أمس إلى المنطقة للوقوف على أحوال المواطنين. وأكد الوالي اهتمام حكومة الولاية بقضايا المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مواقعهم المختلفة، بجانب الاهتمام بمعاش الناس، وتعهد بتقديم الدعم اللازم للمحلية في كافة المجالات.

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وقال القيادي الأهلي بمدينة أوسيف العمدة محمد منكير بحسب صحيفة (السوداني) إن منطقة أوسيف وضواحيها تعاني هذه الأيام من أزمة حادة في المياه وإن بعض المواطنين اضطروا للنزوح إلى مثلث حلايب، مشيراً إلى أن محطات التحلية بالمدينة توقفت ما عدا واحدة وتم تخصيصها للتناكر التجارية، وهي لا تغطي حاجة المدينة والقرى المجاورة لها.

وطالب منكير الحكومة الولائية والقومية بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة الخدمات في المحلية، وقال إن جميع الخدمات متردية في وقت تتوفر فيه أوضاع خدمية للسكان في الشق المحتل من المحلية، وحذر من خطورة انتقال المواطنين لمثلث حلايب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)