التحقيق مع قاضي درجة أولى ترحم على شهداء فض الاعتصام

التاريخ: 10-يوليو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أفادت مصادر صحفية بخضوع قاضي الدرجة الأولى مولانا عادل عبد الله إبراهيم للتحقيق عقب توجيهات من رئيس القضاء على خلفية ترحمه على شهداء مجزرة القيادة العامة عقب صلاة عيد الفطر رداً على مهاجمة الإمام للشهداء وإساءتهم بمدينة الروصيرص. Advertisements وكشف مصدر موثوق بحسب صحيفة السوداني عن أن القاضي خضع لجلسة تحقيق أولى في 4 يوليو ويدخل الجلسة الثانية غداً الخميس، مشيراً إلى أن القاضي الذي يجري التحقيق معه نقل حديثاً من الروصيرص إلى أم درمان على الرغم من ارتباط أسرته وأبنائه بالنيل الأزرق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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