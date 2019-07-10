التاريخ: 10-يوليو-2019
121 مشاهدة
كشف مصدر قريب الصلة من د. عبد الله حمدوك، أسباب تأخّر إعلان تسمية الأخير لتولي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، رغم موافقته على الاختيار، ونوه لموافقته على الترشيح من قبل “قوى إعلان الحرية والتغيير” للمنصب، شريطة إرجاء الإعلان الرسمي عن ذلك، لرغبة كل الأطراف في التوصّل لتفاهُم مع الحركات المسلحة قبل إعلان الحكومة الجديدة.
وقال المصدر بحسب صحيفة (الصيحة) من أديس أبابا أمس، إن “حمدوك” وافق على رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، لكنه تحدث لمرشحيه حول ضرورة التوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة قبل الإعلان عن ذلك.
وحاولت (الصيحة) استنطاق “حمدوك” عبر المصدر، غير أنه قطع بأنه لن يتحدث حول قبوله رئاسة الوزراء قبل الإعلان الرسمي عنها من “الحرية والتغيير”، وأكد أن الإعلان قد يتأخر بعض الوقت ريثما يتم التواصُل مع الحركات المسلحة خاصة التي أعلنت رفضها للاتفاقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أسباب تأخّر إعلان اختيار “حمدوك” لرئاسة للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.