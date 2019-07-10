الكشف عن أسباب تأخّر إعلان اختيار “حمدوك” لرئاسة للوزراء

كشف مصدر قريب الصلة من د. عبد الله حمدوك، أسباب تأخّر إعلان تسمية الأخير لتولي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، رغم موافقته على الاختيار، ونوه لموافقته على الترشيح من قبل “قوى إعلان الحرية والتغيير” للمنصب، شريطة إرجاء الإعلان الرسمي عن ذلك، لرغبة كل الأطراف في التوصّل لتفاهُم مع الحركات المسلحة قبل إعلان الحكومة الجديدة.

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وقال المصدر بحسب صحيفة (الصيحة) من أديس أبابا أمس، إن “حمدوك” وافق على رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، لكنه تحدث لمرشحيه حول ضرورة التوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة قبل الإعلان عن ذلك.

وحاولت (الصيحة) استنطاق “حمدوك” عبر المصدر، غير أنه قطع بأنه لن يتحدث حول قبوله رئاسة الوزراء قبل الإعلان الرسمي عنها من “الحرية والتغيير”، وأكد أن الإعلان قد يتأخر بعض الوقت ريثما يتم التواصُل مع الحركات المسلحة خاصة التي أعلنت رفضها للاتفاقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)