القبض على أمين عام حكومة البحر الأحمر ووزير سابق

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ألقت نيابة مكافحة جرائم المال العام ببورتسودان أمس، القبض على الأمين العام لأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر أحمد الباهي علي، ووزير المالية والقوى العاملة السابق بالولاية عماد الدين الحسين، وعدد من موظفي أمانة الحكومة ومن ديوان شؤون الخدمة على خلفية بلاغ تحت المواد ٨٨/أ و٨٩ و٢/١٧٧ من القانون الجنائي.

وأفادت مصادر بحسب صحيفة (السوداني) أن الاتهام يتعلق بتعيين موظفين بدرجات كبيرة في وقت سابق من غير إجراءات قانونية ودون استكمال إجراءات الاستيعاب في الخدمة العامة، الأمر الذي اعتبره الشاكي خيانة أمانة وتجاوزاً للقانون واستغلالاً للنفوذ وإضراراً بالمصلحة العامة بغرض تحقيق مصلحة شخصية بطريقة غير مشروعة. وأفرجت النيابة مساء أمس عن المتهمين بالضمانة بعد أن أودعتهم حراسات القسم الشرقي في أبو حشيش لأكثر من خمس ساعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)