تجمع المهنيين السودانيين يلتقي وفد مصري

التاريخ: 10-يوليو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة التقى تجمع المهنيين السودانيين مساء أمس وفد مصري رفيع المستوى في مقر التجمع بالخرطوم . Advertisements ونقل الوفد تهاني الحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتصار إرادة الشعب السوداني في ثورته المجيدة . وتناول اللقاء بحسب سونا – العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورات العملية السياسية الحالية، كما تناول ضرورة تحقيق مطالب الشعب السوداني في الانتقال العاجل لتأسيس السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والشامل في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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