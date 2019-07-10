الصحة : توفير (16) مليون لشركات القطاع الخاص لإستيراد وتصنيع الأدوية

كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن تسليم شركات القطاع الخاص المستوردة للدواء أكثر من 16 مليون لإستيراد وتصنيع الأدوية، مشيدة بالدعم والجهد المقدم من المجلس العسكري والحراك الكبير من قبله لتوفير الدواء والنقد الأجنبي لشرائه.

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وقال د.سليمان عبدالجبار عبد الله وكيل وزارة الصحة الإتحادية المكلف بحسب (smc) إن المبالغ المستلمة تم سحبها من الـ 10% التي خصصت من حصائل الصادر لشراء الدواء ومدخلات صناعة الدواء، مؤكداً إهتمام المجلس العسكري بتوفير العملة الأجنبية لاستيراد الدواء وحل مديونية القطاع الخاص التي وصلت لأكثر من 80 مليون دولار، مبيناً أن هذا القطاع يوفر نسبة كبيرة جداً من أصناف الدواء.

وكانت وزارة الصحة الإتحادية قد أعلنت عن سداد المجلس العسكري الإنتقالي أكثر من70% من ديون شركات الدواء التي تتعامل مع الإمدادات الطبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)