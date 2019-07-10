صديق يوسف: رؤيتنا تحقيق توافق شامل للمرحلة الإنتقالية

التاريخ: 10-يوليو-2019
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أكدت قوي الحرية والتغيير دعمها ومساندتها لإنجاح الفترة الإنتقالية عقب الوصول إلي توافق يرضي كافة الأطراف، في وقت قالت فيه إن رؤيتها للمرحلة المقبلة تحقيق توافق شامل للمرحلة الإنتقالية أولاً من خلال البرامج المتفق عليها والموقع عليها في المواثيق المختلفة.
وقال صديق يوسف القيادي بقوي الحرية والتغيير بحسب (smc) إن وثيقة الإتفاق الآن في صيغتها النهائية وفي إنتظار قبول التوقيع عليها، متمنياً أن تكون الوثيقة متطابقة مع رغبات الجميع ومع ما تم التوصل إليه، داعياً إلى التسريع والتوافق حتي لايطول أمد الحوار أكثر من ذلك، وأضاف “من المفترض تسليم الوثيقة للكتل السياسية لإبداء وجهات النظر والملاحظات حولها” .
وأكد يوسف الشروع في تنفيذ الإتفاق عقب الوصول إلى توافق يمهد لمعالجة القضايا الإقتصادية ومعاش الناس وغيرها من القضايا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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