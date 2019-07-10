“الاتحاد للطيران” تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران”، الأربعاء، استئناف تشغيل رحلاتها إلى السودان اعتباراً من 16 يوليو الجاري.

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وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها بحسب “سكاي نيوز” أنه من المقرر أن تغادر رحلة الاتحاد للطيران رقم EY632 من أبوظبي الساعة 9:50 صباحاً كل ثلاثاء، وخميس، وأحد من كل أسبوع بحيث تصل بعد أربع ساعات إلى الخرطوم في تمام الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي بينما ستغادر رحلة العودة رقم EY633 الساعة 12:50 ظهراً لتصل إلى أبوظبي الساعة 6:55 مساء.

وذكرت الشركة أن سلامة وأمن الركاب وطاقمها تمثل الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، مضيفة أن قرار استئناف الرحلات إلى الخرطوم جاء بعد مراجعة دقيقة لكافة عوامل الأمن والسلامة.