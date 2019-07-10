زراعة 30 ألف فدان بمحصولي القطن والذرة بـ”الرهد”

قالت هيئة الرهد الزراعية بولاية القضارف إنها قد أكملت زراعة أكثر من 30 ألف فدان بمحصول الفول السوداني، وشرعت في زراعة محصولي القطن والذرة، وذلك بعد اكتمال أعمال الصيانة في خط الكهرباء الرئيسي بمحطة مينا.

وقال مدير مشروع الرهد الزراعي عبدالله محمد أحمد،بحسب الشروق – إن معالجة مشكلة الكهرباء بمحطة مينا أسهمت في وصول كميات المياه المطلوبة لمرحلة الزراعة.

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وأبان أنهم اتجهوا بشكل كبير نحو توطين استخدام التقانات الزراعية في كل العمليات الفلاحية، وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في الزيادة الرأسية في إنتاجية الفدان.

وأشار إلى أنهم قد قدموا الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين حتى يتمكنوا من تطبيق الحزم التقنية الموصى بها.

وأكد عبدالله على أنهم تجاوزوا تماماً، بفضل أعمال الصيانة التي تمت لخط الكهرباء، أي مهدد بالعطش لأي محصول وفي أي فترة من فترات نموه، مبشراً بإنتاجية جيدة خلال هذا الموسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)