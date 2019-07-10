ارتفاع معدّل التضخم لشهر يونيو لـ"47.78%"

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الأربعاء، أن معدّل التضخم سجل نسبة 47.78% خلال شهر يونيو المنصرم، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ44.95% لشهر مايو بنسبة زيادة بلغت 2.8%.

وعزا مدير الجهاز المركزي، كرم الله علي عبدالرحمن، لدى لقائه وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالمنعم محمد، بمكتبه، الزيادة في معدّل التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكلفة التعليم العام.

وأشار كرم الله إلى أن أكثر من ثلثي التضخم تسهم فيه مجموعة الأغذية والمشروبات التي تسهم في مجملها بنسبة 65.28% من نسبة معدّل التضخم.

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وأشار إلى تأثير ارتفاع رسوم التعليم للعام الدراسي الجديد في رفع التضخم، وقال في حال استبعادها فإن التضخم ينخفض إلى 43%.

وأبان أن معدل التضخم سجل في شهر يونيو ارتفاعاً في مناطق الريف مقارنة بمناطق الحضر، حيث سجّل في الأولى نسبة 47.84% مقارنة بـ47.39% في الأخيرة.

وأكد، كرم الله، أن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍ ما خلال العام الجاري 2019 في حدود أقل بكثير من العام السابق.