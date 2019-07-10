دمشق تعلن "تقدّماً كبيراً" نحو تشكيل اللجنة الدستورية

أعلنت دمشق الأربعاء للمرة الأولى إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السورية الأربعاء إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي غير بيدرسون.
وأفادت الخارجية في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك إثر اللقاء عن "تحقيق تقدم كبير والاقتراب من انجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور".
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