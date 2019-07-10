جنوب السودان يبحث مع الخرطوم ديون النفط وإعادة تشغيل الآبار

يناقش وزيري المالية والنفط بدولة جنوب السودان مع وزير النفط السوداني بالخرطوم عدد من القضايا الفنية والمالية المتعلقة بتصدير النفط الجنوبي عبر المواني السودانية.
وقالت وزارة النفط السودانية في بيان اليوم الاربعاء ان المباحثات ستتناول جدولة ديون الجنوب على السودان، واعادة تشغيل عدد من الحقول لمواصلة ضخ النفط خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن العمل جار لاعادة اخر الحقول مع استمرار التعاون في مجال الدعم الفني والمواد المتعلقة بتشغيل الابار وخدمات المعالجة والنقل والتصدير عبر المواني السودانية.
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