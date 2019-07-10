مليشيات الحوثي تقصف الأحياء المدنية في قانية بمحافظة البيضاء

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، قصف مدفعي على أحياء سكنية بمنطقة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وذكرت مصادر محلية لموقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني أن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين في قرية آل المطوع بمنطقة قانية. وأسفر القصف عن إصابة عدد من المواطنين، وإلحاق أضرار بليغة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.

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