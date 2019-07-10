ماي تعلق على استقالة سفير بريطانيا بواشنطن بعد أزمته مع ترامب

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الخليج 365:
قدم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كيم داروش، استقالته، الأربعاء، بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الأمريكي، إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.
وكتب السفير في رسالة استقالته: “الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل دوري كما أرغب”، مضيفا: “أعتقد أنه في الظروف الراهنة، فإن المسار المسؤول الواجب اتباعه، هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد”.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إنها تأسف لأن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة شعر باضطراره للاستقالة من المنصب، مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يستطيع المسؤولون “إسداء النصح كاملا وبصراحة”.
واستقال كيم داروك الأربعاء، بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “مخبول” و”غبي”، عقب تسريب مذكرات سرية من السفير وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي بأنها تفتقر للكفاءة.
وقالت ماي للبرلمان: “تحدثت هذا الصباح إلى السير كيم داروك. أخبرته أنه لأمر يدعو إلى الأسف الكبير أن يشعر باضطراره لترك منصبه”.
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