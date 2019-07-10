من سليمان!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ثمة وجوه تسقط من الذاكرة..

*وذلك خلال رحلة الحياة الطويلة..أو القصيرة..

*فهي لا تحفر فيها أثراً..ولا تترك عندها انطباعاً..ولا تدمغ عليها ذكرى..

*مجرد وجوه..مثل أشجار تشاهدها عبر نافذة قطار..

*حتى وإن كان من بين هذه الوجوه ما لازمك حقبةً من حياتك..

*ووجوهٌ أخرى عكس ذلك..تبقى بالذاكرة ما بقي الإنسان سائراً في رحلته الدنيوية..

*ومن الوجوه التي علقت بذاكرتي، وجه سليمان الصول..

*كان صول مدرستنا الثانوية العليا..وأحد ركائزها المهمة..في نظري..

*لم أره غاضباً..أو عابساً..أو مكشراً؛ طوال فترة دراستي..

*وكان أول ما وُوجهنا به- لحظة ولوجنا المدرسة- (الكديت)..وعم سليمان..

*فهُرع الكثيرون منا لتسجيل أسمائهم..وهم فرحون..

*وعجبت أنا لفرحهم..ربما لحساسية من تلقائي سببها الانقلابات العسكرية..

*وتحديداً انقلاب (مايو) الذي تفتح وعيي عليه..

*فمنذ ذياك الزمان المبكر، وبيني وبين النُظم العسكرية كافة ما صنع الحداد..

*لا لشيء، إلا لأنها في حالة عداء دائم مع الحرية..أصل الدين..

*ولم يشذ عن هذه القاعدة نظام عسكري أبداً..في طول بلاد العالم الثالث وعرضها..

*ولكن سليمان (العسكري)¡ كان ديمقراطياً معنا..لأبعد الحدود..

*ومن دلائل ليبراليته إنه كان يمقت الجلد ظلماً..إذا ما كُلف به حيال طالب..

*فقد كان يتحرى أسباب تحويل (المذنب) إليه..

*فإن وجد عذراً لم يأخذ به الأستاذ – تعجلاً – لا ينفذ (أوامر) الجلد..

*وهو – للحقيقة – ما كان ينفذها مطلقاً..في كل الأحوال..

*فإن وجد الطالب مخطئاً أخذه إلى غرفة التنفيذ..ونصحه بعدم تكرار جرمه..

*ثم جلد حذاءه العسكري المسكين بالسوط..جلداً له فرقعة..

*ويطلب من الطالب – أثناء ذلك – أن يقول (آه) بصوت عالٍ..ويضحكان معاً..

*وقد كان أصلاً يضحك على الدوام..فيشيع البهجة بيننا..

*ولكنه في يوم ضحك كما لم نره يضحك من قبل..حتى دمعت عيناه الصغيرتان..

*وذلك حين ضحكت المدرسة كلها من عم (حشاش)..وعليه..

*فقد كانت الحصة لغة فرنسية..وطرق عمنا هذا باب الفصل ليُعلمنا أمراً ما..

*فما أن رآه الأستاذ حتى سألنا بالفرنسي (من هذا ؟!)..

*ونسي أن عمنا هذا أخلاقه (جزمة قديمة)..ولا يضحك أبداً..عكس عمنا الآخر..

*فأسمع الأستاذ – وإيانا – ما يُضحِك..ولا يُقال..

*وبلغ الكلام – ذو اللكنة النوبية هذا – مسامع سليمان؛ فكاد يموت ضحكاً..

*وبعد نحو عام من تركنا المدرسة أتاني صديق دراسة بجواب..

*وهو كان صديقاً لسلمان هذا بقدر صداقته لي..

*وقال (إنه من سليمان)..ويحثنا فيه – من بعد السلام – على ألا (ننسى أياماً مضت)..

*ثم أشار إلى أول فقرة أعلاه متبسَّماً..وغمغم :

*وإنه بسم الـله الرحمن الرحيم!!.