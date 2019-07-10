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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقى اثنين من عصابة نهب مصرعهما فى تبادل لاطلاق النار مع قوة من الجيش فيما القي القبض علي اثنين اخرين وذلك باحدى ضواحى مدنية المناقل بولاية الجزيرة وكشف مصدر مطلع ان قوة من الجيش اشتبهت فى عربة عند مرورها بنقطة ارتكاز ام ضوينه وعند محاولة القوة توقيف العربة لاذ افراد العصابة بالفرار وعند مطاردة العربة المشتبه فيها من قبل القوة المرابطة قام افراد العصابة باطلاق النار مما دفع افراد القوة لمبادلتهم اطلاق النار مما ادي الي مقتل اثنين من افراد العصابة والقبض على اثنين بحوزتهم اثنين بندقية كلاشنكوف الى جانب ادوات الكسر والابقار واوضح المصدر ان التحريات الاولية كشفت ان الضحايا لديهم عدد من البلاغات فى نهب الماشية وبلاغات النهب والكسر وان الشرطة تولت التحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين من افراد عصابة متخصصة في سرقة الماشية بالجزيرة على يد الجيش…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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