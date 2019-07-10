سنعيدها سيرتها الاولى.. بقلم د ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الهدوء عقب العاصفة ليس كالسكون الذي قبلها ..فما قبل العاصفة ترقب مشوب بالحذر ..اما ما بعدها فهو تتبع لاثار العاصفة وحصر للخسائر ..ومن ثم عمل وعمل وعمل دون توقف ..العواصف في ظاهرها تثير الغبار والاتربة ..تعكر الاجواء وتقلب الانظمة رأسا على عقب ..لكنها في المقابل تزيح الكثير من الغبار المتراكم ..خيوط العنكبوت التي نسجها في غفلة من الزمن وغياب النظافة والمتابعة اللصيقة ..العاصفة تاتي بحبوب لقاح الازهار من بعيد ..لتزهر في ارض طال عهدها بالورد وعبقه ..فيصفو الجو من بعد طول كدر.

هدأت العاصفة ..وتلفتنا حولنا فاذا بالجميلة ..جامعة الخرطوم قد اصابها الدمار ..وطالتها يد الغدر ..تهدمت المعامل واحترقت مكاتب ..وفقدت اجهزة ومعدات ..اما عيادة الجامعة فقد تدمرت كاملة وصارت اثرا من بعد عين ..منظر الجامعة يدمي القلب وهي التي كانت طوال عمرها شامخة بنخيلها ا الذي يعانق السماء ..انه اليوم الذي لم يدر بخلد سوداني ..ان يطال الخراب الجميلة ومستحيلة .

هل يعني ذلك نهاية العالم ؟ هل يعني اننا (حنخت الخمسة في الاتنين ) ونقبع صامتين في انتظار ما يجود به الزمان ؟ ام ان لخريجي جامعة الخرطوم قول آخر ؟ خريجيها ام طلابها ام عمالها ام اساتذتها ام موظفيها ام اهاليهم واحباؤهم ؟ جامعة الخرطوم ملك كل السودان وحلم كل ابنائه ..لا تتركوها وتسيروا في طريقكم كما الذي ليس بيده شئ …بيدنا الكثير . ..دعونا نطلق (نداء جامعة الخرطوم) تحت شعار (سنعيدها سيرتها الاولى ) .

يا ابناء جامعة الخرطوم في كل بقاع الأرض ونواصيها ..الذين علوا في شان العلم والعمل ..الذين يدينون لها بكل ارتقاء في حيواتهم ..ادركوا الجامعة ..افعلوا ما استطعتم ..تبرعوا في حسابها لاجل اعادة البناء ..يا ابناء المجمع الطبي ..يا اتحاد الاطباء ..والصيادلة واطباء الاسنان وتمريض عالي واشعة وصحة ..يا شمباتة ..بياطرة وزراعيين وخريجي انتاج حيواني وغابات ..يا مجمع تربية ..يا ناس السنتر اداب وعلوم واقتصاد وعلوم ادراية ومدرسة العلوم الرياضية ..يا هندسات بكل تفاصيلها ومعمار ..تعالوا جميعا ..كل بما يقدر ..ان كان بماله او عمله او مساعدة فكرية او عينية ..تعالوا لنرد دين ثقيل في اعناقنا ..للام التي أعطت ولم تبخل بشئ ..للجامعة التي شكلت مستقبلنا ووضعت بصمتها على خلايانا.

انتظر الكثير من ابناء الجامعة ..فذاك الشبل من ذاك الأسد ..اتوقع ان تتكون لجنة لحصر الخسائر ..ووضع تصور لاعادة البناء ..تصور مادي وعيني وزمني ..كم نحتاج من المال؟ ..وماهي الاجهزة والمعدات التي يجب احضارها؟ ..والجهة الرسمية التي يجب المتابعة معها لاستلام التبرعات وتسليمها لادارة الجامعة ؟..انا متفائلة وواثقة انه ستتكون لجان في كل بلد في ارجاء المعمورة ..لجمع تبرعات للجامعة ..اتوقع ان تتكون لجان هندسية من خريجي الجامعة تطوعا لمتابعة الترميم واعادة بناء المواقع المتهدمة ..اتوقع ان تتدفق المعدات الى العيادة حتى تفيض عن الحاجة ونتبرع بها لعيادات اخرى ..اتوقع ان تتطوع مجموعات فنية لرسم لوحات وتزيين جدران الجامعة ..اتوقع ان تاتي الكتب والمراجع الحديثة لمكتبة الجامعة ….واخيرا وليس آخرا ..اتوقع ان يصفق العالم اعجابا بما سيرونه من ردة فعل ابناء الجميلة ..وهم يعيدون الجامعة سيرتها الاولى ..رافعين عقيرتهم بأغنية الراحل وردي (حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي ..وطن شامخ وطن عاتي ..وطن خير ديمقراطي ).