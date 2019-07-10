برمجيات خطيرة تهدد 10 ملايين هاتف 'سامسونغ'!

حذّر مركز CSIS المتخصص بأمن المعلومات من برمجيات خطيرة تهدد أكثر من 10 ملايين هاتف "سامسونغ".
وذكر الخبراء في المركز أن أكثر من 10 ملايين مستخدم لهواتف "سامسونغ" قاموا مؤخرا بتحميل برنامج إلكتروني ضار يدعى Updates for Samsung عبر متجر "غوغل" الإلكتروني، وتعرضوا لعملية "ابتزاز" عبر هذا البرنامج.
والخطير في هذا البرنامج وفقا للخبراء هو أنه لا يساعد المستخدمين على تحميل التحديثات الخاصة بهواتف "سامسونغ" مجانا كما يدعي مطوروه، بل ينقل المستخدم إلى صفحات إلكترونية مليئة بالإعلانات المزعجة ويقترح عليهم إزالتها مقابل 9 دولارات، ومن ثم يطلب من المستخدم دفع اشتراك سنوي قدره 35 دولارا مقابل مساعدته في تحميل التحديثات الخاصة بهاتفه.
والأخطر من هذا كله أن المحتالين الذين يشرفون على عمل هذا البرنامج وبعد أن يحصلوا على معلومات البطاقات المصرفية للمستخدمين الذين يوافقون على شروط برنامجهم الخبيث، لا يقومون بتحويل الأموال عن طريق GooglePlay، بل عبر موقع إلكتروني مشبوه، لم يحدد بعد مدى خطورته أو أمانه من ناحية سرية بيانات المستخدمين.
وينصح الخبراء في CSIS مستخدمي هواتف "سامسونغ" بتجنب تحميل مثل هذا النوع من البرامج، بل الاعتماد على الطرق السليمة والآمنة في تحديث برمجيات هواتفهم عبر قائمة الإعدادات الموجودة فيها.
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