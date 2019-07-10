وفد من دولة الجنوب يصل الخرطوم لإعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة

وصل الخرطوم صباح اليوم “الأربعاء” إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد من دولة جنوب السودان برئاسة وزير المالية سالفاتور قرنق مبيورديت ووزير النفط المهندس أوو دانيال شوانق لمناقشة بعض القضايا الفنية والمالية المتعلقة باعادة تشغيل حقول دولة جنوب السودان.

واستقبل الوفد بمطار الخرطوم، وكيل وزارة النفط والغاز المكلف المهندس علي عبدالرحمن، والمستشار الفني بالوزارة المهندس محمد أحمد السنجك.

ومن المُقرر أن ينخرط الجانبان في مباحثات فنية للاتفاق على جدولة القضايا الفنية والمالية والاستمرار لدفع التعاون إلى الامام من اجل المصالح المشتركة بين البلدين.

وقد بدأ التعاون بين الدولتين في اعادة تشغيل حقول دولة الجنوب منذ يوليو من العام المنصرم 2018م وقد تم تصدير الخام من تلك الحقول ومازال العمل جاري لاعادة آخر الحقول مع استمرار التعاون في مجال الدعم الفني والمواد المتعلقة بتشغيل الحقول بجانب خدمات المعالجة والنقل والتصدير عبر الموانيء السودانية.