وصل الخرطوم صباح اليوم “الأربعاء” إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد من دولة جنوب السودان برئاسة وزير المالية سالفاتور قرنق مبيورديت ووزير النفط المهندس أوو دانيال شوانق لمناقشة بعض القضايا الفنية والمالية المتعلقة باعادة تشغيل حقول دولة جنوب السودان.
واستقبل الوفد بمطار الخرطوم، وكيل وزارة النفط والغاز المكلف المهندس علي عبدالرحمن، والمستشار الفني بالوزارة المهندس محمد أحمد السنجك.
ومن المُقرر أن ينخرط الجانبان في مباحثات فنية للاتفاق على جدولة القضايا الفنية والمالية والاستمرار لدفع التعاون إلى الامام من اجل المصالح المشتركة بين البلدين.
وقد بدأ التعاون بين الدولتين في اعادة تشغيل حقول دولة الجنوب منذ يوليو من العام المنصرم 2018م وقد تم تصدير الخام من تلك الحقول ومازال العمل جاري لاعادة آخر الحقول مع استمرار التعاون في مجال الدعم الفني والمواد المتعلقة بتشغيل الحقول بجانب خدمات المعالجة والنقل والتصدير عبر الموانيء السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من دولة الجنوب يصل الخرطوم لإعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.