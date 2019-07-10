تفشي الملاريا وسط سكان زالنجي وانعدام للدواء

ارتفعت حالات الإصابة بمرض الملاريا وسط مواطني مدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور في وقت تشهد الصيدليات شبه انفدام للمضادات العلاجية ضد المرض.

وقال الفحيص التقني جمال الفاضل، إن حالات الإصابة بالملاريا في ازدياد حتى وصلت نسبة 70% من حالات التردد على المشفى.

واتفق عدد من مرافقي المرضى على إن المشكلة التي تواجههم هي كيف الحصول على العلاج، موضحين أن أغلب الصيدليات نفد من ارففها دواء الملاريا (حبوب الكوارتم) وهي العلاج الوحيد للملاريا بعد أن أوقف الأطباء بقية العلاجات من حقن وحبوب أخرى.