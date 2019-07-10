وخلال التفتيش على الوحدات، أجرى المفتش المختص تحاليل مخبرية لاختبار رفات المعادن الثقيلة، حسبما جاء في بيان لتفتيش الكيان اليوم الأربعاء.
ووفقًا للتحليل المعملي، تم العثور على زيادة في وجود الكادميوم في العينة التي تم تحليلها، أعلى من القيم التي تحددها اللائحة بشأن الكميات القصوى المسموح بها للملوثات في الغذاء.
وبناءً على طلب المستوردين، تم إجراء تحليل جديد في صربيا، والذي أكد نتائج التحليل الأول ووجد الكادميوم بقيمة 0.581 ملليغرام لكل كيلوغرام، والتي تزيد قيمتها عن القيمة المحددة البالغة 0.1 ملليغرام لكل كيلوغرام.
كما حظر المفتش استيراد الوحدات المتنازع عليها وأمر بالعودة أو التدمير تحت إشراف المفتش المختص.
وتم الإبلاغ عن التسمم بالكادميوم في العديد من أنحاء العالم وهو أحد المشاكل الصحية العالمية التي تصيب العديد من الأعضاء، وفي بعض الحالات يمكن أن يسبب الوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر "البوسنة و الهرسك" يحظران استيراد بذور عباد الشمس بسبب زيادة وجود الكادميوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.