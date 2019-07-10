"البوسنة و الهرسك" يحظران استيراد بذور عباد الشمس بسبب زيادة وجود الكادميوم

منع التفتيش على الصحة النباتية في جمهورية صربسكا، أحد الكيانات في البوسنة والهرسك، استيراد 3000 كيلوغرام من بذور عباد الشمس في قشرة من صربيا اليوم الأربعاء بسبب زيادة وجود الكادميوم.

وخلال التفتيش على الوحدات، أجرى المفتش المختص تحاليل مخبرية لاختبار رفات المعادن الثقيلة، حسبما جاء في بيان لتفتيش الكيان اليوم الأربعاء.

ووفقًا للتحليل المعملي، تم العثور على زيادة في وجود الكادميوم في العينة التي تم تحليلها، أعلى من القيم التي تحددها اللائحة بشأن الكميات القصوى المسموح بها للملوثات في الغذاء.

وبناءً على طلب المستوردين، تم إجراء تحليل جديد في صربيا، والذي أكد نتائج التحليل الأول ووجد الكادميوم بقيمة 0.581 ملليغرام لكل كيلوغرام، والتي تزيد قيمتها عن القيمة المحددة البالغة 0.1 ملليغرام لكل كيلوغرام.

كما حظر المفتش استيراد الوحدات المتنازع عليها وأمر بالعودة أو التدمير تحت إشراف المفتش المختص.

وتم الإبلاغ عن التسمم بالكادميوم في العديد من أنحاء العالم وهو أحد المشاكل الصحية العالمية التي تصيب العديد من الأعضاء، وفي بعض الحالات يمكن أن يسبب الوفيات.