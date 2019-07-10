"أردوغان" يتهم "باباجان" بالتخلي عن القضية الإسلامية بخطط حزبية جديدة

وأعلن باباجان، الذي كثف من جهوده لإنشاء حزب سياسي ليبرالي جديد، استقالته يوم الاثنين.
وقال باباجان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية: "إنه سيسعى لبدء حركة سياسية منفصلة مع حلفاء جدد لهم رؤية جديدة لتركيا".
ووفقًا لإردوغان، فقد أخبره باباجان: أنه فقد إحساسه بالانتماء إلى حزب العدالة والتنمية لكنه قال إنه كان يحاول إنشاء برنامج بدلًا من حزب جديد.
وقال أردوغان إنه عرض على باباجان في السابق أن يصبح مستشارًا رئاسيًا، فضلًا عن أنه اقترح تولي منصبًا في أوزبكستان، إلا أن باباجان رفض العرضين.
ونوه أردوغان قائًلا: "طريقك هو طريقك، فلا بأس، لكن لا تنسَ أنه ليس لك الحق في تقسيم الأمة (الجالية المسلمة). هذا هو ما تفعله. وأضاف: "لن تذهب إلى أي مكان بتفكيكه".
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