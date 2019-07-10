"كيم داروش" سفير بريطانيا في واشنطن يقدم استقالته

استقال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش، اليوم الأربعاء، بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الأمريكي إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة، وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.
وقال السفير في رسالة استقالته: "الوضع الحالي يجعل من المتعذر علي أن أواصل دوري كما أرغب"، مضيفاً "أعتقد أنه في الظروف الراهنة فإن المسار المسؤول الواجب اتباعه، هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد".
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