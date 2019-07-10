نينتندو تعلن عن نسخة مخففة من جهاز الألعاب Switch Lite

أعلن شركة أجهزة الألعاب والترفيه المنزلي نينتندو عن نسخة جديدة من جهاز اللعب المحمول يدوياً Switch وتأتي بحجم أصغر و سعر أقل ومن المتوقع إطلاقه في سبتمبر المقبل.

Switch Lite يأتي بحجم صغير للغاية ليكون جهاز ألعاب محمول باليد لا يمكن توصيله بالتلفاز وتم وضع أزرار التحكم في الجهاز نفسه بدلاً من وجود قبضات تحكم خارجية.

ومن المزايا في هذه النسخة أنها أخف بالوزن حيث أنك لن تشعر بالتعب أثناء اللعب فيه لفترة طويلة مقارنة بالجهاز الكامل. وهناك تحسين بسيط في استهلاك البطارية لتدوم أكثر قليلاً من الأكبر بفضل استخدام معالج جديد.

حافظت نينتندو على دقة الشاشة 720p في هذه النسخة إلا أنها كقياس أصبحت أصغر قليلاً حيث أنها تأتي بقياس 5.5 بوصة مقارنة مع 6.2 بوصة في السابق.

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وينقص هذا الجهاز حساسات الحركة التي قد تكون مفيدة في بعض الألعاب، إلا أنه يدعم الاتصال بالشبكات اللاسلكية والبلوتوث وحساس الجيروسكوب. وبنفس الوقت يدعم كافة الألعاب التي صدرت للجهاز الأصلي.

سيتاح سويتش لايت للشراء بدءاً من 20 سبتمبر المقبل بسعر 199 دولار ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأصفر والرمادي والفيروزي مع إصدارات خاصة للعبتي Pokémon Sword و Shield.

الجدير بالذكر أن نينتندو باعت حتى اليوم 35 مليون نسخة من جهاز سويتش منذ إطلاقه في مارس 2017.