دروب بوكس تكشف عن خدمة إرسال ملفات حتى 100 جيجابايت

أعلنت خدمة التخزين السحابي دروب بوكس عن خدمة جديدة موجهة لمستخدمي أجهزة الحاسب تتيح لهم إرسال ملفات يصل حجمها حتى 100 جيجابايت لأي شخص بسهولة عبر رابط واحد تدعى Dropbox Transfer.

الخدمة متاحة اليوم للتسجيل التجريبي عليها بنظام الدعوات. وتقدم واجهة سهلة وبسيطة تدعم السحب والإفلات لتضع فيها ملفاتك التي تود رفعها من حاسبك أو إضافة ملفات من حساب دروب بوكس الخاص به وبعدها يمكنك تحديد مدة صلاحية للملفات وكلمة مرور (يمكن تعديلها أو إزالتها لاحقاً) وبالنهاية يتم إنشاء رابط ترسله لصديقك ليتمكن من تنزيل الملفات من خلاله.

ولو كنت سترسل الملفات لعدد من الأشخاص يمكن إنشاء رسالة بريد إلكتروني ووضع عناوين المرسل إليهم فيها ليتم إرسال الرابط إليهم، ويتلقى كل مستلم نسخة من الملف بدلاً من الوصول للملف الأصلي.

Advertisements

بالطبع هنا دروب بوكس لا تقدم شيء جديد، هناك العديد من الخدمات الشهيرة المشابهة مثل WeTransfer أو خدمة موزيلا Send، ودروب بوكس نفسها تتيح سابقاً إرسال رابط لتنزيل الملفات لغير مستخدمي خدمتها حتى مع تعيين كلمة مرور وتاريخ صلاحية وذلك للإشتراكات المدفوعة، لكنها عبر خدمتها الجديدة توسع من هذه الميزة للجميع مع مزايا أخرى تناسب الشركات.

ويمكن دائماً متابعة إحصائيات الوصول للملفات مثل عدد مرات النقر على الروابط أو تنزيلها وحتى تلقي إشعار عند كل عملية تنزيل.

أخيراً والأهم هو كيفية توفر الخدمة بعد انتهاء المرحلة التجريبية حيث أن المستخدمين المجانيين في دروب بوكس سيتاح لهم إرسال حتى 100 ميجابايت في كل دفعة وتحديد مدة صلاحية للملفات حتى 7 أيام، وترتفع هذه الأرقام مع زيادة الاشتراك لتصل إلى 100 جيجابايت وصلاحية متنوعة تصل حتى 90 يوم وذلك للحسابات بالحزمة الاحترافية التي تكلف 20 دولار شهرياً.