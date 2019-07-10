وصفات مذهلة لتوريد الشفايف طبيعيا.. جربيها

نقدم لك أقوى الوصفات الطبيعية والحيل السهلة لتوريد الشفايف طبيعياً والتمتع بإطلالة جذابة تلفت الأنظار.

وصفة التوت والألوفيرا

اخلطي حبة ناضجة من التوت الطازج مع نصف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة أخرى من الألوفيرا. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شفتيك واتركيها مدة خمس دقائق. بعدها، شطفي شفتيك بالماء الدافئ.

وصفة زيت اللوز

قبل الخلود الى النوم، اعمدي الى تدليك شفاهك بزيت اللوز، من دون أن تغسليها الى صباح اليوم التالي. إذ إن زيت اللوز يعمل على تنعيم الشفاه ومدها بالمواد المغذية، مما يمنحها لوناً وردياً مثالياً.

وصفة السكر والعسل

امزجي ملعقة صغيرة من كل من السكر البني والعسل وزيت جوز الهند. وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على شفتيك ودليكهما به لبضع دقائق، بحركات دائرية هادئة، بعدها شطفي شفاهك بالماء الدافئ.

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وصفة الخيار

قطعي نصف ثمرة من الخيار، من ثم ضعي شرائح الخيار على شفتيك مع الضغط عليها حتى يخرج الماء منها الى شفاهك مباشرة. مع الحرص على عدم غسل شفتيك حتى صباح اليوم التالي.

وصفة اللبن الزبادي

قبل الخلود اليوم، قومي يومياً بتدليك شفتيك باللبن الزبادي، وذلك بحركات دائرية هادئة. وفي صباح اليوم التالي، شطفي شفتيك بالماء الدافئ.

وصفة العسل والغليسرين

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والغليسرين. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شفتيك قبل الخلود الى النوم، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، شطفي شفتيك بالمياه الدافئة.

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